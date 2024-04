Validé : la saison 3 annoncée !

"Validé" aura bel et bien le droit à une troisième saison, c'est officiel ! Quelques 81 semaines après un premier teaser humoristique qui avait mis l'eau à la bouche des fans, cette fois c'est la bonne, ou plutôt le bon, puisque c'est encore avec un court-métrage tourné sur le ton de l'humour que Canal+ et Franck Gastambide le confirment, "Validé" saison 3, ça arrive.

Validé revient pour une saison 3, bientôt sur CANAL+ ☑️



(Promis, @fgastambide était pour !) pic.twitter.com/bEyAuoEH3p — CANAL+ (@canalplus) April 4, 2024

Si l'on en croit la vidéo d'annonce, on retrouvera dans cette nouvelle saison les personnages de William et Brahim, interprétés par Saïdou Camara et Brahim Boulel, mais aussi l'effrayant Mounir, joué par l'excellent Adel Bencherif. Mounir qui semble être celui qui convainc, par la peur, Gastambide de se mettre au travail pour ce troisième opus. Mais aussi un retour de Karnage, porté par le rappeur à la ville, Bosh. Alban Lenoir pourrait être la première nouvelle grosse tête à rejoindre le casting de la série.

Cette troisième saison est très attendue et cela n'a rien de surprenant quand on se souvient du succès qu'avait rencontré les deux premières saisons. La saison originale de la série portée par le rappeur Hatik était sorti à l'aube du premier confinement au début de l'année 2020. Résultat, en quelques semaines, la série avait été vue plus de 15 millions de fois sur la plateforme MyCanal.

On a vraiment hâte de découvrir tout ça !