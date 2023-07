Bob Marley : toutes les informations sur son biopic dévoilées !

On connaît la date de sortie et l’acteur qui incarnera le personnage.

Le succès des biopics ne compte pas s’arrêter de sitôt ! Après "Bohemian Rhapsody", "Rocket Man", "I Wanna Dance with Somebody", c’est au tour de Bob Marley d’avoir le droit à son biopic. Intitulé "One Love" le film retracera la vie du chanteur à partir de 1976 en passant par sa tentative d’assassinat qui l’a obligé à quitter la Jamaïque pour s’installer à Londres. Le long métrage permettra de revivre les plus grands moments de Marley, en redécouvrant ses plus grands tubes.

Première affiche promotionnelle du biopic sur Bob Marley.



Le 10 janvier 2024 au cinéma. pic.twitter.com/y6Qut1H5io — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) July 5, 2023

Le réalisateur Reinaldo Marcus Green, qui a réalisé le film "La Méthode Williams" a pris le temps de trouver l’acteur idéal pour interpréter le chanteur. Pour ceux qui connaissent la série Peaky Blinders, ils seront ravis de retrouver Kingsley Ben-Adir dans le rôle de Bob Marley. Reinaldo Marcus Green s’est d’ailleurs confié sur son choix au Guardian :

"J'étais plus intéressé par son jeu d'acteur. De la même manière que j'ai travaillé pour "La méthode Williams", les deux jeunes actrices qui jouent Vénus et Serena n'avaient aucune capacité sportive. Il faut être de grands acteurs - et ensuite s'entraîner."

Kingsley Ben-Adir sera rejoint par l’actrice Lashana Lynch qui jouera Rita Anderson, la femme de Bob Marley mais aussi Michael Gandolfini. Pour découvrir le film il faudra patienter jusqu’au 10 janvier 2024.