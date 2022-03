XXXTentacion : on connaît la date de sortie de son documentaire.

Un très bel hommage !

La semaine dernière la date de sortie du documentaire consacré à XXXTentacion a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Le programme sera diffusé sur la plateforme Hulu et disponible dès le 10 juin prochain. L’affiche promotionnelle du documentaire a été publiée sur les comptes Instagram du défunt rappeur, de la plateforme de diffusion du témoignage et du manager de XXXTentacion, Solomon Sobande.

Cela va bientôt faire quatre ans qu’XXXTentacion nous a quittés. Cet artiste voué à une carrière pleine de succès a été assassiné au volant de sa BMW l’après-midi du 18 juin 2022. Malgré les années qui passent, son héritage reste, notamment grâce à son entourage qui ne manque pas une occasion de lui rendre hommage de la plus belle façon. Aujourd’hui, c’est avec le documentaire intitulé “Look At Me : XXXTentacion” que ses proches tentent de l’honorer. Mardi 15 mars dernier l’avant-première du programme a eu lieu à Austin au Texas. 50 Cent faisait partie des personnalités présentes dans le public lors du visionnage, il a d'ailleurs posé avec la mère de X et son ancien manager.

C’est Sabaah Folayan, réalisatrice, activiste et conteuse américaine originaire de Brooklyn, qui réalise et produit le documentaire. La mère de XXXTentacion, Cleopatra Bernard, occupe quant à elle le poste de productrice exécutive de ce projet dans lequel elle s’est entièrement investie.

La réalisatrice Sabaah Folayan a pris la parole au sujet de la symbolique que Cleopatra et elle-même voulaient donner à ce documentaire, comme le rapporte le webzine hollywoodien Deadline.com.

“Nous avons eu le sentiment qu’après avoir perdu Jahseh si tôt, la meilleure chose à faire était de trouver un moyen de tirer les leçons de sa vie et d’essayer de poursuivre sa mission.”

Dans sa musique, XXX revenait souvent sur les problèmes de santé mentale qui l’ont rongé pendant une grande partie de sa vie. C'est d’ailleurs l’un des thèmes sur lesquels les deux femmes voulaient mettre l’accent.

“Même s’il a lutté contre ses problèmes de santé mentale, il se battait également pour démocratiser ces maux, et faisait en sorte que les gens trouvent du soutien et aillent se soigner. Il était très introspectif. Et je pense que même si on ne sait jamais ce qu’il y a dans la tête d’une personne, il y avait une authenticité chez lui que l’on pouvait vraiment sentir et voir dans cette introspection.”

Alors oui, le documentaire reviendra sur la carrière fulgurante du rappeur mais mettra aussi en exergue les difficultés que peuvent entraîner des problèmes de santé mentale.