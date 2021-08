Stavo, Heuss l'Enfoiré : le casting rap français du film "Les Mechants"

Un titre de film évidemment inspiré par Heuss l'Enfoiré, présent dans le long-métrage réalisé par Mouloud Achour.

Ca n'est pas si souvent que le rap français a l'occasion de s'inviter sur les grands écrans de cinéma alors forcément, quand ça arrive, on est obligé de vous en parler. Vous vous souvenez probablement du raz-de-marée qui a été provoqué par Heuss l'Enfoiré lors de la sortie de son album "En Esprit". Un projet qui contient de très bons morceaux de rap, mais aussi quelques très gros hits marquants, comme le morceau "Les Méchants", dévoilé fin 2018. Un morceau qui a fini par inspirer au-delà des frontières du rap, puisque Mouloud Achour a décidé de sortir un film du même nom.

Le film "Les Méchants" sortira donc le 8 septembre et en attendant, on a appris pas mal d'informations sur l'oeuvre. Déjà, Heuss l'Enfoiré sera présent pour commencer, c'était inévitable. Sur l'affiche postée sur Instagram, il est habillé en policier, une séquence qui s'annonce assez drôle. Car il s'agira avant tout d'une comédie, il faut le préciser. Stavo sera également présent, ainsi que Marwa Loud, des personnalités appréciées par Mouloud et qui vont apporter une touche Rap FR / pop urbaine dans le casting de ce film.

Samy Naceri est également à l'affiche, ainsi que Mathieu Kassovitz, on reste donc dans un casting qui sent un peu la street. La bande est complétée par Hakim Jemili, Roman Frayssinet, Djimo, Bun Hay Mean, Alban Ivanov, Fary, bref, il y a du très lourd au programme et cette comédie s'annonce intéressante. Pour le scénario, ça a l'air là aussi bien WTF : "après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, Sébastien tente de la vendre à Patrick. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics s'en mêlent... Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus recherchés de France".

On espère que ça sera réussi, et au vu du casting, il y a des chances que ça le soit !