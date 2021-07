Mister V rejoint le casting de "Space Jam 2"

Il sera la voix française du basketteur Anthony Davis.

Mister V a annoncé sur Instagram qu’il allait faire partie du casting français de "Space Jam 2" avec Lebron James. Le youtubeur va doubler le personnage du joueur NBA Anthony Davis.

Alors que la sortie de "Space Jam 2 : Nouvelle Ère" est prévue dans les salles de cinéma le 21 juillet, le casting français du film se dévoile peu à peu. Le réalisateur Malcom D. Lee a souhaité créer une suite au premier "Space Jam" sorti en 1997, avec Michael Jordan en vedette. Considéré comme un classique du genre, le film a été vu par des millions de téléspectateurs. Une génération entière se souvient du duo Michael Jordan, Bugs Bunny et de la BO interprété par R. Kelly avec le fameux "I believe i can fly". 24 ans plus tard, c’est le basketteur Lebron James qui reprend le flambeau.

Mister V n’a jamais caché son intérêt pour le film original. Il avait même prénommé "Space Jam", un de ses morceaux présent sur son premier album. Le rappeur et youtubeur a grandi avec ce film et a toujours été fan de basket. Aujourd’hui, l’interprète de "Vettel" a la chance de pouvoir réaliser son rêve d’enfant. En effet, il a annoncé sur sa page instagram qu’on lui avait proposé de faire partie du casting de "Space Jam 2 : Nouvelle Ère". Il sera la voix française du basket Anthony Davis. Il déclaré sur Instagram :

"Warner Bros m’a contacté pour que je double un des membres de la Goon Squad qui n’est autre que Anthony Davis. Vous connaissez mon amour pour ce film, et faire partie du casting vocal du 2, c’est clairement un rêve de gosse. J’étais comme un dingue pendant tout l’enregistrement. Genre maintenant Anthony Davis sa voix française bah c’est moi allez bonsoir. Donc, rendez-vous le 21 juillet pour entendre ma grosse voix de monstre à sourcils durs".

Une belle opportunité pour Mister V, qui rejoint également la chanteuse Angèle, doublure de Lola Bunny. Vivement la sortie du film !