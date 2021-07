Lefa, Franglish, Sneazzy... Les sorties du jour !

Le rap game a livré de belles pépites en ce vendredi 9 juillet.

Qui dit vendredi dit jour de sortie. Aujourd’hui, on a été gâté avec de très beaux projets ! On a un EP de Lefa, un album de Sneazzy, la merveille de Franglish… Un vrai régal ! Vu le nombre de nouvelles pépites, on ne peut pas tout vous citer mais on vous fait un résumé !

On entre directement dans le vif du sujet avec le nouvel EP de LEFA ! Il s’appelle "CODE PIN" ! On a un feat avec TAY C sur le titre "Sorry".

Franglish a lâché son projet "Vibe" composé de dix-sept titres en tout. Les collaborations sont vraiment cools : Tyga, Aya Nakamura, Hamza, et même Matt Pokora ! Quel beau travail ! Chaque morceau est travaillé, a son univers. RAS… Ah si ! Gros coup de coeur pour sa collab avec Hamza :

Après près d’un an et demi d’absence, Sneazzy a sorti son EP. Il s’intitule "38°". Il y a quatre guests d’exception : TayC, Franglish, MV et Bianca Costa avec le titre "Blocka".



Le premier album tant attendu de Bolémvn "Anarchiste" est disponible. Quatorze sons, dont la présence de Koba LaD, Dinos, Maes, ou encore Leto. Du très haut niveau !

Alkapote a livré son cinquième projet : "Ogre". On a des feats avec Mister V, Alonzo, et Bigflo et Oli.

Le Lyonnais Sasso a sorti "Enfant2LaRue Vol 2". On y retrouve des gros noms de la scène rap française tels que YL, Jul, DJ Abdel et même Moha K. La cover de l'EP reprend le film de "La cité de Dieu", avec cette fois un fond bleu.

Maska aussi a charbonné pour nous lâcher son EP "Etoile de Jour Partie 2". A noter la présence de Nemir sur le son "Etoile de jour" qu’on connait déjà d’ailleurs.



Côté sons, on a entre autres Booba et son protégé JSX avec le titre "GTA", ainsi que Jul et son morceau "JOHN" !

Régalez-vous !