Beyoncé présente la nouvelle collection Ivy Park

Avec Gucci Mane, Hailey Bieber et Kaash Paige.

Après avoir teasé sa dernière collection Ivy Park en collaboration avec Adidas, Beyoncé a finalement lancé la vidéo complète dévoilant ses nouvelles pièces hivernales.

Surnommée à juste titre "Icy Park", la troisième évolution de la collection est accompagnée par un visuel complet filmé sur des pentes enneigées et montagneuses et une esthétique streetwear hivernale. Beyoncé sert de mannequin de manière rafraîchissante pour des vêtements et des chaussures dans les tons blanc et marron. En plus de la présence de la créatrice, on note aussi les apparitions de Gucci Mane, Hailey Bieber, Kaash Paige, Akesha Murray, Shi Gray et Kyla Coleman. La seconde moitié de la vidéo est accompagnée par une piste des débuts de Queen Bey justement intitulée "Icey".

La collection complète sera disponible le 19 février sur www.adidas.com/ivypark.