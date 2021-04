Snoop Dogg : son nouvel album arrive !

Snoop annonce la sortie prochaine de son 18ème opus.

Sur les réseaux sociaux, Snoop Dogg a fait des heureux ! Le rappeur l’affirme : il va bientôt livrer son nouveau projet "From Tha Streets To Tha Suites". En attendant, il va dévoiler un nouveau single.

Snoop Dogg fait plus que jamais parler de lui ces derniers temps. Il y a quelques jours, il a annoncé une belle surprise à ses fans puisque celui qui cherche un acteur pour incarner son propre rôle à l'écran a programmé un concert pour février 2022 à l'AccorHotel Arena. Pour cette occasion, il a décidé d'inviter ses amis pour l'accompagner sur scène. Seront présents : Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile. Ça donne envie... Aujourd’hui c’est avec une autre information qu’il a fait saliver son public ! Son 18ème album solo ne va pas tarder à sortir.

Nous allons donc bientôt découvrir l'opus "From Tha Streets To Tha Suites". C’est le rappeur qui l’a affirmé sur ses réseaux sociaux à travers une publication. Mais il ne l’a pas annoncé de façon anodine ! Il s’est dit que c’était une bonne idée de lâcher un single pour faire patienter ses fans.

Celui qui est un fan inconditionnel de sport de combat a donc posté la cover du titre en question. Et en légende il écrit : "Nouveau single extrait du nouvel album "From Tha Streets To Tha Suites" : "Roaches In My Ashtray", un nouveau single + une vidéo sortiront ce vendredi 2 avril".

Rendez-vous donc demain pour découvrir ces nouveautés. On a hâte !