Kodes dévoile la tracklist de "Avoir & Être", son premier album !

Découvrez la tracklist de l'album de Kodes !

Après avoir sorti la semaine dernière "Avoir & Être", le titre éponyme de son album à venir le 16 avril prochain, Kodes dévoile désormais la tracklist de son projet ! L’album est, d'ailleurs, d’ores et déjà disponible en précommande…

Composé de 17 titres, l'album comporte son tant attendu feat avec son pote Zola, "Ghini Ghini" un titre avec son jumeau du rap game Cheu-B, "Mauvais" et un feat avec un de ses méchants, Minus, "Bandit". Pour son premier album, l'artiste du 7 Binks a, en effet, choisi de s'entourer de ses proches et sa famille.

Trois singles du projet ont déjà été révélés : "Méchant 5", "45 AMG" et "Avoir & Être", découvert la semaine dernière. Introduction de l’album, "Avoir & Être" est un titre représentant à la perfection le concept et l'univers artistique du projet. Un titre composé de deux instrumentales opposées (pour illustrer, d'un côté, l’avoir, et de l'autre, l’être) dont la dualité a été parfaitement mise en image dans un clip réalisé par Anouar de Black Vision Production.

20 beatmakers français et européens, dont Ysos, apparaissent sur le projet de Kodes. En d'autres termes, la fine fleur du moment réunie sur un même album qui s'annonce bouillant ! Koria et sa nouvelle agence créative Tilt, très connu pour son travail avec Sch, Niska ou encore Zola, sont choisis pour la réalisation de la pochette et de l'accompagnement stratégique visuel de la sortie de l'album !

Kodes nous donne rendez-vous le 16 avril prochain, restez connectés !

