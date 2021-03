24kGoldn : son interview pour Generations !

Le phénomène 24kGoldn s’est confié dans une interview exclusive avec SK et LNA.

Tout ce qu’il touche se transforme en or. Du moins, c’est ce que ses parents voulaient lorsqu’ils l’ont appelé Golden. À la scène, le Californien de 20 ans adopte le nom de 24kGoldn et a probablement réussi à coller un sourire sur vos lèvres avec son morceau "Mood" en featuring avec Iann Dior. Sept mois se sont écoulés depuis la sortie du titre et il flirte avec le milliard de streams sur Spotify tandis que Justin Bieber et J Balvin se sont invités pour le remix. Son premier album, "El Dorado" est disponible depuis ce vendredi 26 mars et 24kGoldn nous a passé un coup de fil pour en discuter.



Ton morceau "Mood" tourne partout sur les ondes et il y a un remix avec Justin Bieber et J Balvin, comment s’est faite cette connexion ?



J’avais le numéro de téléphone de Justin depuis un moment, mais je ne voulais pas le saouler avec ma musique ou passer pour un forceur. Quand "Mood" a commencé à buzzer, il m’a félicité et je lui ai dit de me faire signe s’il voulait faire un remix sur le ton de la rigolade, chose à laquelle il a répondu, "on verra". Deux semaines plus tard, il m’envoyait le morceau remixé et j’ai trop kiffé. Quant à J Balvin, je pense que lorsqu’il a su que Justin Bieber posait sur le titre, ça l’a chauffé à être de la partie.



Ta musique sonne hip-hop mais aussi pop, qui t’inspire dans le game ?



J’ai grandi en écoutant du Michael Jackson, Beyoncé, Kanye West, Tupac, A$AP Rocky, Chief Keef, Young Thug. J’écoute de tout. Au collège, pendant la pause déjeuner, je chantais même du Bruno Mars.



C’est quoi l'idée principale de ton album "El Dorado" ?

"El Dorado" c’est la rencontre entre la réalité et un monde fantastique. Ce projet, c’est le début d’un univers que je souhaite créer, quelque chose qui permette aux gens de s’évader de leurs problèmes, notamment en cette période de pandémie.



Quel est ton "El Dorado" ?

Mon lit au moment où je vais me coucher le soir. Niveau mental, mon "El Dorado" c’est l’excitation, la réflexion, la passion, l’énergie et beaucoup d’émotions. Je ne veux pas faire que des chansons heureuses, personne n’est heureux à longueur de temps.



Peux-tu nous parler de cette tracklist et de ce qu’on peut attendre de toi ensuite ?

Il y a 13 morceaux, car c’est mon chiffre fétiche. J’ai déjà sorti des morceaux dont "Mood" et "3,2,1". Ensuite, j’ai l’intention de publier des vidéos sur Tiktok et on verra bien ce que ça donnera.



As-tu un plan B ? Est-ce que tu continues l’école ?

(Rires) Bien sûr que non ! Si je réussis à accomplir tout ce que je veux dans la vie sans avoir à retourner à l’école, alors j’irai bien.

Elena Oliveri