Fresh nous dévoile "La Douille #4"

Fresh La Douille vient de sortir un nouveau freestyle.

En provenance d'Ivry-Sur-Seine, le rappeur Fresh fait partie de ces nouvelles têtes à bien surveiller en 2021, car il risque bien d'exploser aux yeux du grand public. Il s'est déja fait connaître via plusieurs singles, ainsi que par une série de freestyles nommée "La Douille", dont il nous a dévoilé le quatrième épisode aujourd'hui.

Un freestyle qui sent très fort la rue, les embrouilles avec la police, le trafic et la prison. Assis sur ses valises de 30 kilos, Fresh débite ses vers avec un flow rempli d'assurance et assez technique, au service d'une vibe mi-chantée, mi-kickée qui est assez efficace. on vous laisse vous faire plaisir avec cette nouveauté !