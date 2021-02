DMX confirme un feat avec Pop Smoke

Il y a une certaine logique.

Alors que DMX a déjà annoncé qu'il travaillait sur un nouvel album, il vient de dévoiler un des feats sur ce projet qui n'est autre que Pop Smoke.

Lundi 8 février, dans un bref extrait d'une interview qu'il a donnée à N.O.R.E. et DJ Efn pour leur podcast "Drink Champs", DMX a été interrogé sur les artistes avec lesquels il avait collaboré pour son nouveau projet pour cela puisse plaire à un public plus jeune. Le vétéran a répondu qu'il avait fait un feat avec Pop Smoke. N.O.R.E lui a proposé quelques noms comme Lil Tjay et Meek Mill mais selon X, ce ne sont pas à proprement parler des "nouveaux". Lui a répondu : "j'ai les gars de Griselda et Pop Smoke. C'est le genre de nouveautés que je fais."

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà rencontré Pop Smoke, X a répondu: "Non. Le grognement n'était qu'une coïncidence", ce qui a poussé N.O.R.E. à dire avec humour : "Si 50 Cent et toi aviez eu un bébé, ce serait Pop Smoke." DMX a rigolé et a ajouté : "Ce serait gênant, mais il aurait le bébé. Ce serait à nous, mais c'est lui qui l'aurait !"