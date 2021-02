Cardi B n'a pas le choix : elle sortira un album en 2021

Après les singles, place au projet.

On aura beaucoup, beaucoup entendu parler de Cardi B ces derniers mois. Pourtant, elle n'a pas été si active que ça dans la musique : quelques singles, un clash avec Wiz Khalifa, mais surtout un rôle de voyante médium, une télé-réalité, et une grande série de tweets sans trop de sens dans lesquels elle se confie sur son état d'âme du moment, qui change toutes les semaines... Pour ce qui est de la musique, si les hits de Cardi fonctionnent très bien, les fans restent un peu sur leur faim, chose à laquelle la rappeuse entend bien remédier en 2021.

En effet, Cardi B a déclaré lors d'une récente interview pour Zane Lowe : "Je voulais vraiment sortir un album l'année dernière, mais je sentais que je n'avais pas les bonnes chansons. J'ai enregistré tellement de morceaux, je pense que j'ai environ 50 titres enregistrés. Mais si je ne suis pas satisfaite, alors je ne suis pas satisfaite. Je veux vraiment sortir un projet cette année et je pense que je n'ai plus le choix. J'ai déjà trop attendu, je dois arrêter avec cette peur". L'artiste a donc une petite appréhension avant de sortir son nouveau projet.

On la comprend, car si on regarde les chiffres, la dernière fois que Cardi B a sorti un album, c'était en 2018, soit il y a 3 ans... Depuis la musique a pas mal évolué, et la rappeuse s'est pas mal dispersée dans les dramas, les faux divorces (deux fois) et les coups de buzz, entre deux singles (à très gros succès). On espère qu'elle sera au niveau de ce que les fans attendant d'elle, ou la chute risque d'être dure et rapide.