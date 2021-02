Black M : "Une Sexion avec beaucoup plus d'expérience"

En pleine promotion de son EP "Alpha part.1" attendu pour le mois de mars, Black M n'a pas échappé à des questions sur la Sexion d'Assaut et au retour du groupe. Bonne nouvelle, la Sexion est très motivée à l'idée d'attaquer la série de concerts prévus. Mauvaise nouvelle, il n'y aura certainement pas de nouvel album. C'est ce que le Black Shady a confié sur les antennes de NRJ.

Black M se réjouit de retrouver ses copains pour cette grande tournée et pense que si cela sera forcément différent, cela pourrait même être mieux qu'à l'époque, expérience oblige :

"Ça fait depuis 2012 que nous ne sommes pas montés sur scène. On est en 2021. Le temps passe énormément. Entre temps, j'ai beaucoup tourné en solo. Personnellement, je ne réalise toujours pas qu'on va se retrouver sur scène tous ensemble. Le jour où je vais réaliser, ce sera le jour de la première date. Il y a 10 ans, on était non-stop ensemble (...) Aujourd'hui, c'est une autre vie, une autre vision. On n'avait pas nos carrières solos. Je dirais que c'est une Sexion avec beaucoup plus d'expérience. On peut paraître être des anciens genre des mecs de l'époque qui reviennent, mais pas tant que ça finalement. Ça va être plus riche mais je pense qu'il ne faut pas oublier la racine. Sexion d'Assaut, la base du truc, c'est du rap et vraiment du rap. C'est le rap mais aussi les gros succès comme "Désolé" ou "Wati By Night'. C'est tous ces gros hits qui nous ont fait connaître du grand public. Ça, il ne faut pas le perdre."