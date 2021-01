6ix9ine : plus personne ne veut travailler avec lui

On se demande bien pourquoi, il est tellement agréable...

A force de surjouer la provocation avec tout le monde, de jouer au marginal en insultant tout le monde et en ne tissant aucun lien dans le rap game, on peut très vite finir par se retrouver un peu isolé. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à 6ix9ine : après avoir insulté la quasi-totalité du rap game US, puis surtout, après s'être mis à balancer ses anciens potos et gardes du corps pour échapper à une peine de prison, plus personne ne semble vouloir travailler avec le rappeur aux cheveux arc-en-ciel, étonnant non?

Benny The Butcher says that 6ix9ine wants to do a song with him pic.twitter.com/bUpgfZIspf — Complex Ambition (@CmplxAmbition) January 29, 2021

Pas tant que ça, si on considère son caractère détestable depuis le début de sa carrière et son passé de "snitch". Depuis l'échec de son dernier album, sorti rentrée 2020, le rappeur semble subir une forme de boycott de la part du rap game. De nombreux artistes refusent simplement de travailler ou d'avoir des contacts avec lui, comme Benny The Butcher, le membre de Griselda. Ce dernier a même tweeté, pour ridiculiser le rappeur : "le manager de Tekashi m'a contacté pour faire un morceau avec lui. Que pensez-vous que j'ai répondu ? Non, ou p****n non ?".

Autre affront, Dj Envy a révélé au public que le même manager l'avait lui aussi contacté plusieurs fois pour faire une interview de 6ix9ine chez "Breakfast Club". Mais le DJ a plusieurs fois décliné, lui qui reste sur sa ligne du boycott de 6ix9ine depuis 2019, parce qu'il ne veut pas que des enfants se sentent libres de faire n'importe quoi, puis de balancer ses potes quand ça tourne mal, et de rendre ça "cool" en sortant des morceaux. On comprend son point de vue !