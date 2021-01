Lil Durk rend hommage à Kanye West

Ye sera mis à l’honneur à travers le titre "Kanye Krazy".

Lil Durk est actuellement en plein tournage. Il nous dévoilera prochainement un nouveau morceau "Kanye Krazy", rendant hommage à Kanye West.

Le talent de Yeezy est indiscutable. Malgré ses déboires personnels comme ses coups de gueule ou l’annonce de son divorce avec Kim Kardashian, sa musique n’en est pas pour autant oubliée. Sa carrière force le respect, c’est un fait. Lil Durk est l’un des nombreux artistes à le reconnaître et va même encore plus loin. Mercredi 27 janvier, le rappeur a partagé des photos du tournage de son dernier clip "Kanye Krazy", réalisé par Cole Bennett. On peut voir sur les images l’interprète de "Still Trappin" dans un costume surdimensionné avec un collier XXL composé des lettres "OTF". Le costume fait référence à celui que portait Kanye West dans le clip de 2018 "I Love It" en feat avec Lil Pump. Pour ce qui est du pendentif, quand le père de North avait choisi d’y inscrire Donda, le prénom de sa maman, le rappeur de 28 ans porte lui, le nom de son label, Only The Family, qu’il a créé en 2010 et sur lequel était signé King Von, son ami à qui il rend fréquemment hommage depuis son assassinat.

Même si le clip est en cours, le morceau "Kanye Krazy" est déjà disponible. En effet, il se trouve sur la version Deluxe de l’album "The Voice" qui est sorti aujourd’hui, le 29 janvier. Le projet original avait lui été dévoilé le jour du réveillon de Noël.

Une chose est sûre, l’attente risque d’être longue concernant la sortie du clip. Non seulement l’idée est géniale, mais le rappeur de Chicago a l’air de vraiment s’éclater !