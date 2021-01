Drake : la date de sortie de "Certified Lover boy" a-t-elle fuité ?

Les fans de Drake continuent d'attendre impatiemment la sortie de son sixième album studio "Certified Lover Boy". Ils se raccrochent à tout et cherchent des signes partout. Mais c'est finalement Charlie Puth qui a croqué le morceau en twittant : "Drake va arriver le 21 janvier". Un message effacé aussi vite qu'il était apparu mais qui a eu le temps de mettre le feu aux réseaux sociaux.

HOL’ UP...lemme find out Charlie Puth know something I don’t! ???????????????? Y’all think this Drake ‘CLB’ album is dropping this week⁉️ pic.twitter.com/lDbWIXy9G5 — Power 106 (@Power106LA) January 19, 2021

Ce qui est surprenant c'est que le chanteur s'exprime alors qu'il n'a jamais encore travaillé avec le rappeur de Toronto...

Mais d'autres dates ont surgi des discussions sur les réseaux. Cardo, un producteur connu pour son travail sur certains des plus grands succès de Drake, notamment "God’s Plan" et "Laugh Now Cry Later" avec Lil Durk, a fait allusion à une date de sortie le 29 janvier sur Twitter. Et les fans ont aussitôt fait le rapprochement avec "Views" qui est sorti le 29 avril 2019 et "Scorpion" le 29 juin.

Quoi qu'il en soit, l'artiste est actuellement enfermé dans son studio de Toronto, ajoutant probablement quelques détails à son projet. Lundi soir, il a partagé une photo de lui-même dans sa story Instagram assis à la table de mixage, suscitant encore plus l'attente des fans.