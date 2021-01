SCH est le rappeur de l'année 2020 !

Sans rien avoir sorti en nom propre...

On peut n'avoir rien sorti en son nom propre et être tout de même le rappeur numéro un de l'année. SCH a réussi cet exploit grâce à son talent. S'il a multiplié les featurings (Jul, 13 Organisé, Fianso, Lefa etc...), il a plié les prods qui lui était proposé et a pris le meilleur sur celui qui l'avait invité à tel point que, si on était rappeur, on hésiterait à venir le faire poser sur le même titre que nous. On serait certain de la qualité mais on aurait aussi un peu peur qu'il soit meilleur que nous. Un seul exemple dit toute le talent et l'influence du rappeur phocéen : dans "13 Organisé", il y a environ une cinquantaine de rappeurs marseillais comptant parmi les plus doués et les plus forts comme AKH ou Le Rat Luciano pour ne citer qu'eux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on retient ? La performance de SCH a qui a tiré vers le haut chacun des titres sur lesquels il a posé. Son influence a grandi tout au long de l'année et si, au départ, on a cru que c'était une impression de notre part, force est de constater que les chiffres nous donnent raison.