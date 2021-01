Népal : toute sa discographie est libre d’accès

La discographie du rappeur est désormais accessible à tous.

Les proches de Népal continuent de faire vivre la musique de l’artiste. L’ensemble de la discographie du rappeur/beatmaker est en accès libre sur le site 444nuits.com.

Décédé en 2019 à seulement 29 ans, le rappeur aura laissé derrière lui un bon nombre de titres inédits et une grande discographie. Après un album posthume "Adios Bahamas" et l’annonce d’une série de titres inédits, l’entourage de Népal continue de lui rendre hommage. En effet, il a été annoncé sur le compte Instagram du rappeur, que toute sa discographie était accessible sur 444nuits.com. Il est désormais possible d’écouter sur le site, les projets de Népal : "Adios Bahamas", "444 nuits", "445eNuit" ainsi que l’EP "KKSHISENSE8". De plus, une playlist regroupant toutes ses apparitions entre 2010 et 2019 est également mise à disposition. On y retrouvera notamment un Grünt Hors-Série d’environ 17 min en compagnie de Doums, Nekfeu, Alpha Wann, 2zer, Framal et Mekra. Il y a donc de quoi faire et pour un bon moment ! Certains contenus sont même téléchargeables.

Les fans de Népal vont donc pouvoir profiter, à volonté, de l’intégralité de l’œuvre de l’artiste. Son impact dans le paysage rap français aura été frappant et cela, pas uniquement en France. Un de ses morceaux, en feat avec Nekfeu, est aujourd’hui dans un manuel scolaire en Allemagne. Voilà une autre belle façon de lui rendre hommage.