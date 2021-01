6ix9ine est fier d'être une balance

Il se compare même à Batman !

6ix9ine fait de nouveau parler de lui. Une vidéo datant d’août 2020 tourne sur les réseaux sociaux depuis ce lundi 4 janvier 2021. Dans celle-ci, le rappeur assume son "statut" de rat et se compare également à Batman en assurant sauver le monde... rien que ça !

On entend souvent qu’il est important de s’aimer et d’être fier de ce que l’on fait et de ce que l’on est. 6ix9ine nous le prouve parfaitement. Autant connu pour sa musique que pour sa réputation de "snitch" (balance), de rat et de troll, il est fier de ce qu’il est. Pourtant, même s’il n’y a rien de bien valorisant là-dedans, celui qui est poursuivi pour vol à main armée assume cette image et le fait savoir. Lors d’un échange en août dernier, un homme lui a demandé ce que ça faisait d’être "le plus riche rat du monde". Ce à quoi il a répondu : "Je veux dire, ça fait du bien. J’ai envoyé pleins de mauvaises personnes très loin, j’ai sauvé le monde. Je veux dire… je suis comme Batman".

Comme à son habitude, Tekashi provoque et ne mâche pas ses mots. Cette comparaison risque de pousser certains de ses ennemis à réagir et à relancer les hostilités. Après l’avoir clashé dans le son "Zeus" sur la réédition de "Music To Be Murdered by", Eminem pourrait bien être le premier. C’est vrai qu’on ne compte plus le nombre de beefs dans lesquels 6ix9ine se trouve. Plus récemment, c’est à Lil Durk que le rappeur à la chevelure colorée s’est attaqué.

Batman avait beaucoup d’ennemis, mais là, 6ix9ine le surpasse et de loin.