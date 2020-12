Black Thought, DJ Premier et la rockstar Elvis Costello réunies dans un super-groupe

Ça risque de déménager !

Le rappeur de The Roots, Black Thought a cartonné durant toute l'année 2020, il a sorti un projet en octobre, "Streams of Thought Vol. 3 : Cane & Able" et fait de nombreux feats notamment avec Common, Statik Selektah et le chanteur britannique Liam Bailey. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Le natif de Philadelphie a en effet révélé qu'il faisait partie d'un super-groupe assemblé par T-Bone Burnett appelé Dopamine qui comprend DJ Premier, l'icône du rock Elvis Costello, l'auteur-compositeur-interprète Nathaniel Rateliff et la chanteuse de jazz Cassandra Wilson. Un mélange des genres des plus intéressants, un peu comme l'avait fait Common avec le pianiste Robert Glasper et le batteur Karriem Riggis avec qui il formait le super-groupe August Greene.

En interview avec le podcast Crate 808, le rappeur a expliqué que le groupe était "une sorte d'équipage hétéroclite vraiment inhabituel. C'est bizarre comment les chansons sont apparues. On a quasiment tout fait sur place. Premier est là et prend ensuite en charge la musique." Rappelons que Costello et Thought ont déjà travaillé ensemble. En 2013, ils s'étaient associés pour le projet "Rise Up Ghost",

Autre bonne nouvelle en provenance de ce podcast, black Thought a révélé qu'il avait enregistré un album complet avec Q-Tip et qu'il avait aussi travaillé sur plusieurs morceaux avec Primo "avec l'intention de les utiliser dans [son] prochain album".

On a hâte de pouvoir écouter ça, tout simplement...