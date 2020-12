Cardi B trop timide ?

Elle a peur de demander des feats à des artistes masculins.

Pour ceux qui ont un jour regardé le compte Instagram de Cardi B ou suivi ses frasques sur Internet, cette nouvelle va certainement vous surprendre : la rappeuse se trouve trop timide pour demander plus de featurings à ses homologues masculins. Cela paraît difficile à croire tant elle semble sûre d'elle comme dans "WAP" par exemple. C'est pourtant ce qu'elle a déclaré au Billboard qui l'a élue Femme de l'année...

"Pour être honnête avec vous, le fait est que je suis timide, vraiment timide lorsqu'il s'agit d'aborder des artistes masculins, c'est pourquoi je n'ai pas encore fait beaucoup de collaborations, notamment celles que je souhaite car j'ai un peu peur de tendre la main. J'ai un petit côté fan et je pense que je vais être ringard même si je vais être marrante."

La timidité de Cardi B va même plus loin. Elle a en effet précisé qu'elle se sentait vulnérable quand elle s'ouvrait et qu'elle abordait des sujets un peu plus sentimentaux comme sur les titres "Ring" ou "Be Careful", et elle s'en voulait de se sentir aussi vulnérable.

"Quand il s'agit d'écrire ou de mettre des événements de ma vie personnelle dans mes textes et dans ma musique, je suis aussi vraiment timide. Quand j'interprète des chansons comme‘ Be Careful ’ou‘ Ring", je ferme généralement les yeux parce que j’ai vraiment peur de montrer mon côté amoureux, même avec mon ingénieur. Je commence à rire et je me dis : 'Oh mon Dieu, je ne peux pas, c'est tellement embarrassant'."

Un témoignage plus que surprenant de la part d'une femme qui n'a aucun problème à dévoiler sa vie privée sur les réseaux ou à y montrer tout ou partie de son corps. Mais peut-être est-ce une nouvelle orientation de sa musique et une indication sur ce que l'on pourra trouver dans le successeur d'"Invasion of Privacy", si jamais elle se décide à le sortir un jour...