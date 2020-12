Ashanti vs Keyshia Cole, le prochain Verzuz !

Les deux stars du RnB s'affronteront lors du prochain Verzuz !

Qui a dit que les battle n'étaient que pour les rappeurs, les danseurs ou les DJ ? Les stars du RnB ont eux aussi le droit de s'affronter pour laisser le public décider qui a la plus grosse... discographie ! C'est la nouvelle qui vient d'être annoncée par les médias américains : le prochain épisode de Verzuz opposera Ashanti et Keyshia Cole, deux patronnes du RnB des années 2000. Les deux chanteuses vont donc devoir sortir leurs meilleurs morceaux classiques sur scène devant les fans qui s'affronteront eux sur les réseaux.

Le phénomène Verzuz continue donc de prendre de l'ampleur, après le carton du battle entre les deux ennemis de longue date, Young Jeezy et Gucci Mane, il y a quelques semaines. Plusieurs millions de visionnages en direct et des centaines de millions de like et de réactions sur les réseaux sociaux : on peut dire que Verzuz TV a explosé ses objectifs. On imagine que ce nouvel épisode avec Keyshia Cole et Ashanti fera un peu moins de vues, puisque la rivalité entre les deux artistes est moins virulente qu'entre les deux caïds du game d'Atlanta.

Mais les deux femmes restent sur des chiffres de ventes monstrueux dans les années 2000. Si ce battle ne sentira donc peut-être pas autant le souffre que le précédent, il nous donnera l'occasion de réécouter les titres qui ont rythmés nos soirées et nos voyages en voiture il y a plus de dix ans.