Pour Ty Dolla $ign, Eminem est le G.O.A.T

En pleine promotion de son dernier album, "Featuring avec Ty Dolla $ign", l'artiste de Los Angeles a donné une interview à Hot Freestyle pour le défendre. C'est dans cet entretien qu'il a reconnu qu'Eminem était le meilleur et qu'il espérait bien partager un titre avec lui très rapidement. Il est certain qu'une combinaison avec lui serait incroyable.

"Je n'ai pas encore fait de morceau avec Eminem et pourtant, j'aimerais beaucoup. Il est le G.O.A.T" à coup sûr... J'ai toujours dit que le seul rappeur que je pense être meilleur qu'Eminem est Slim Shady. Je suis sûr que notre collaboration se fera. Quoi de neuf Em', fais-moi signe !"

Une collaboration entre les deux artistes ne semble pas être une idée folle d'autant que Ty est souvent comparé à Nate Dogg, un chanteur avec qui Slim Shady a souvent collaboré dans le passé. Et celui qui a fait cette comparaison n'est pas n'importe qui puisqu'elle vient de Snoop Dogg, un des proches de Nate avec qui il a longtemps collaboré. Interrogé à ce sujet, Ty Dolla $ign a apprécié les déclarations d'Uncle Snoop.

"Je me sens béni, je me sens honoré. J'ai l'impression que Nate Dogg portait une énorme torche et qu'il l'a transmise. Je viens de parler à un de mes amis qui en a lui-même parlé avec Snoop. Il l'a vraiment, il a dit que j'étais je suis la réincarnation de Nate Dogg. Cela signifie beaucoup, mec. Comme je l’ai dit, c’est un honneur."