Heuss l'Enfoiré et Vald : l'album commun annoncé !

Surprise, surprise...

La grosse surprise de cette semaine est là ! On savait déjà que cette fin d'année 2020 était bien remplie en projets niveau rap français, mais un album collaboratif n'était pas nos plans.



C'est Heuss L'Enfoiré et Vald qui vont retourner ce mois de décembre avec "Horizon Vertical" qui sortira le 18 décembre. Tout a commencé il y a quelques heures lorsque les deux rappeurs ont teasé la sortie d'un clip chacun, "Guccissima" pour Vald et "Matrixé" pour Heuss l’Enfoiré. Au final, il s'agissait d'un projet commun qui réunit leurs initiales "H" et "V". Bien que la tendance des duos de rap soit très répandue outre Atlantique, en France c'est une grande première pour des rappeurs de cette envergure.

Par ailleurs, fin novembre, Vald revenait sur le devant de la scène avec le morceau "Gotaga", son grand retour depuis l'album "Ce monde Est Cruel" sorti en octobre 2019. Après ça, le rappeur avait rempli la salle de Bercy pour le plus grand plaisir de ses fans. Quant à Heuss l'Enfoiré, son album "En Esprit" est certifié double platine.

Les rappeurs ne seront pas à leur première rencontre sur un son car on connait déjà "L'Addition", dévoilé il y a 2 ans. Cette fois-ci, ils nous serviront 12 titres, confectionnés par les deux compositeurs Seezy et Zeg-P, pour être rassasié et si ça ressemble aux deux premiers extraits, ça s'annonce très sale !

Le projet est disponible en pré-commande, en attendant vous pouvez découvrir les deux morceaux ci-dessous :