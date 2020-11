Roddy Ricch, Future, Drake, The Weeknd : qui a gagné le plus d'argent ?

Roddy Ricch est sans conteste le grand gagnant.

DJ Akademiks est toujours très bien renseigné et, quand il ne fait pas de "propagande" pour 6ix9ine, il est pertinent dès que l'on parle de rap. Cette fois, il publie un tableau dans lequel sont classés les singles les plus rentables de l'année 2020 jusqu'à aujourd'hui. Evidemment, il ne contient que des tubes et c'est Roddy Ricch avec son titre "The Box" qui prend la place de numéro un avec plus de 6 millions de dollars de gains. Attention, cela ne prend pas en compte ses autres morceaux ni son album " Please Excuse Me for Being Antisocial".

Et ce qui est fort, c'est que le rappeur de Compton partage aussi le titre "ROCKSTAR" avec DaBaby classé à la quatrième place du classement avec plus de 4 millions de dollars de gains !

En deuxième position, et ce n'est pas une surprise non plus, on retrouve The Weeknd avec le single "Blinding Lights" et plus de 4,5 millions de gain. Viennent ensuite Future et Drake avec "Life Is Good" et ses quatre millions de dollars. Enfin, c'est Jack Harlow a qui complète le top 5 avec plus de 3,6 millions de dollars engrangés avec le titre avec le tube "What's Poppin". A noter aussi la sixième place de Post Malone avec "Circles" et ses trois millions de dollars.

Mais Roddy Ricch a tué le game cette année et, encore une fois, on le rappelle ces sommes ne concernent qu'un seul et unique titre. Si tous ces gains ne vont pas en totalité dans la poche de l'artiste, avec ce qu'il a vendu comme album etc, le rappeur de Compton a d'ores et déjà assuré sa fortune !

