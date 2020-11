Lil Uzi Vert : bientôt la retraite ?

Le rappeur pourrait mettre fin à sa carrière.

Quelques jours à peine après la sortie de son album commun avec Future, Lil Uzi Vert a fait une annonce surprenante. Dans un tweet, effacé depuis, il a déclaré vouloir sortir deux albums puis se retirer de la musique.

À seulement 26 ans, le rappeur de Philadelphie n’en est pas à son coup d’essai. En effet, en 2019, il souhaitait déjà prendre du recul vis-à-vis de sa carrière et voulait tout stopper. Seulement, Lil Uzi Vert ne s’arrête pas, bien au contraire ! Il enchaine les projets et les collaborations comme la dernière avec Future sur l’album commun "Pluto x Baby Pluto", sortie vendredi 13 novembre. Aujourd’hui, c’est sur Twitter que Lil Uzi Vert a écrit "Je publie encore deux albums et c’est fini". Un tweet alarmant qui a rapidement été supprimé par l’artiste.

Entre hésitation et confusion, tout n’a pas l’air très clair dans la tête de l’interprète de "Dolly". Un autre tweet de la star quelques jours plus tard annonçait cette fois-ci, un nouvel album commun avec Future.

Crazy thing is me and @1future about 2 drop again ????????‍♂️???? — BABY PLUTO ????☄️????® (@LILUZIVERT) November 14, 2020

Un second album avec Future pourrait donc arriver. Fera-t-il partie des deux derniers de sa carrière comme annoncé précédemment ? Seul l’avenir nous le dira. Mais l’imprévisibilité du rappeur et son talent nous réservent probablement d’autres surprises.

Les fans de Lil Uzi Vert ne comprennent plus rien ! Et nous non plus…