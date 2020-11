Lacrim annonce un concert virtuel

Il sera en concert le 28 novembre prochain.

Bizarrement, alors que les Américains multiplient les concerts virtuels et les événements du même type depuis le premier confinement comme les battles Verzuz organisées par Timbaland et Swiiz Beatz, les rappeurs français semblent un peu en retard. Et c'est même Patrick Fiori qui le premier ouvrira le bal ce soir des concerts en ligne. Mais ils s'organisent ! Depuis, Gims a annoncé un grand concert en ligne le 20 décembre prochain et Lacrim, fort du succès de son dernier projet, "R.I.P.R.O 4" vient de lui emboiter le pas. Il sera en concert le 28 novembre à 21h sur la plateforme sur la plateforme artsonlive.

Les billets pour ce show sont déjà en vente et il ne vous en coûtera que 9,90€ pour voir le patron du label Plata O Plomo sur une scène. Une belle initiative qui permet à la fois aux artistes de défendre leur musique en live mais aussi au public sevré de musique live et de concert de passer une bonne soirée avant que le gouvernement n'autorise à nouveau la tenue de "vrais" concerts.

Gims se produira, lui, le 20 décembre en concert sur la plateforme Gigson.live en partenariat avec Deezer. Cette performance d'une heure débutera à 21h sera visible moyennant le prix modique de 9,90 euros, une somme beaucoup moins importante qu'une place de concert classique. Et puis, avec l'annonce de la sortie de son album 100% rap "Le Fléau" le 4 décembre, ce sera la bonne occasion de découvrir ses nouveaux titres en live.