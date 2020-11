Future & Lil Uzi Vert, Aya Nakamura, 2 Chainz : sorties de la semaine

Voici les sorties de disque du vendredi 13 novembre.

Il y a du lourd aujourd'hui, notamment côté français avec le très attendu troisième album d'Aya Nakamura et celui de Naza. Mais il y a aussi du beau monde côté américain avec le nouvel album de 2 Chainz et le projet commun entre Future et Lil Uzi Vert. A noter aussi, la sortie d'un très gros projet de Davido qu'on ne saurait trop vous conseiller.

2 CHAINZ - "SO HELP ME GOD !"

2 Chainz a enfin sorti son album "So Help Me God !", qui a été reporté plusieurs fois depuis le début de l'année 2020. Pour compenser, le boss de T.R.U a renforcé son tracklisting avec des invités de marque comme Lil Wayne, YoungBoy Never Broke Again, Lil Uzi Vert, Mulatto, Rick Ross, Kevin Gates et Kanye West.

FUTURE & LIL UZI VERT - "PLUTO & BABY PLUTO"

Après des mois de teasing, Future et Lil Uzi Vert ont enfin sorti leur projet commun, produit par DJ Esco. Cet été déjà, les deux artistes avaient collaboré pour les singles "Patek" et "Over Your Head".

BLAC YOUNGSTA - "FUCK EVERYBODY 3"

Blac Youngsta donne une suite à son projet "Code Red" sorti en commun avec Moneybagg Yo. Cette fois, il a comme invités Lil Baby, DaBaby, Moneybagg Yo toujours lui, Swae Lee, Yo Gotti et 42 Dugg.

MASEGO - "STUDYING ABROAD"

Maesago qui parle de sa musique comme un mélange de "trap, house et jazz" sort un EP court de seulement six titres mais qui inclut des collaborations avec Donc Toliver et Shenseea.

LECRAE - "RESTORATION : THE DELUXE ALBUM"

Lecrae sort une version Deluxe de son album initialement lancé en août. Le rappeur ajoute six morceaux avec des titres comme "Deep End (Remix)" en feat avec Rapsody et "Celebrate More".

DANILEIGH - "MOVIE"

"Movie", l'album de DaniLeigh contoent les singles "Levi High" avec DaBaby et "Dominican Mami" avec Fivio Foreign mais aussi des featurings avec PARTYNEXTDOOR, Ty Dolla Sign et Gunna.

DAVIDO - "A BETTER TIME"

Malgré l'agitation dans son pays, Davido réussi à rester plein d'espoir et optimiste dans ce projet de 17 titres qui comprend l'hymne de protestation "Fem" produit par Napji ainsi que des apparitions d'artistes américains et africains comme Lil Baby, Nicki Minaj, Young Thug, Nas, Tiwa Savage, Bella Shmurda et Sho Madjozi.

AYA NAKAMURA - "AYA"

Pour son troisième album, Aya Nakamura en révèle un peu plus sur sa personnalité et se penche vers ke marché international avec la présence des Anglais Stormzy et MS Banks. Côté français, elle travaille avec Oboy. Attention, on a certainement là un des disques de l'année.

NAZA - "GROS BEBE"

Cinquième projet déjà pour le prolifique Naza, placé sous le signe de la fête et de la bonne humeur, un choix fort en cette année si particulière. Pour l'accompagner sur ses 16 titres, il a demandé du soutien à SCH, Niska, RK, Heuss L'Enfoiré et Keblack.