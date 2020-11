Kodak Black présente "Bill Israel"

Le nouvel album de Kodak vient de sortir.

Rappelez-vous, Kodak Black est toujours sous les verrous. Pourtant, le rappeur floridien vient de sortir son troisième album, "Bill Israel".

Alors qu'il purge une peine de prison de 46 mois pour détention d'armes à feu, Kodak Black n'en oublie pourtant pas la musique. Et comme il l'avait annoncé sur les réseaux sociaux, son album "Bill Israel" est à présent disponible sur les plateformes de streaming. Le projet contient 11 titres et des featurings de Gucci Mane, Lil Yachty, Tory Lanez. Le dernier projet de Kodak est sorti en 2018, il s'agissait de l'album "Dying To Live".