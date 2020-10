Trippie Redd, Green Montana, Busta Rhymes : les sorties de la semaine.

Voici les sorties du vendredi 30 octobre 2020.

Traditionnellement, le week-end d'Halloween est un moment riche en sorties aux Etats-Unis. Malgré la particularité de cette année 2020, on ne change pas une formule qui gagne et les gros albums de Trippie Redd ou Busta Rhymes sont là pour le prouver. En France, on ne sait pas si certains avaient des infos sur le confinement mais force est de constater qu'avec de nombreuses rééditions très riches, il y a de quoi traverser cette période en musique.

TRIPPIE REDD - "PEGASUS"

Nouvel album pour Trippie Redd ! Le précédent "A Love Letter To You 4" était devenu numéro 1 du Billboard et "Pegasus" est très attendu. Le projet compte 26 titres et contient des feats avec Young Thug, Quavo, Chris Brown, Lil Wayne, Swae Lee, Busta Rhymes et PARTYNEXTDOOR, entre autres.

BUSTA RHYMES - "EXTINCTION LEVEL EVENT 2 : THE WRATH of GOD"

Premier album studio pour Busta Rhymes depuis 2012. Alors le rappeur a fait les choses en grand. C'est le comédien Chris Rock qui est le narrateur du projet et il a invité des artistes de qualité comme Rapsody, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Bell Biv DeVoe et d'autres. Surtout, il contient le premier couplet de Kendrick Lamar depuis plus d'un an !

KING VON - "WELCOME TO O'BLOCK"

Contrairement à plein de ses camarades, King Von est très très chaud en 2020 puisqu'il a déjà sorti "LeVon James" en mars. Il récidive avec un nouvel opus sur lequel il a invité Lil Durk, Moneybagg Yo, Polo G et Dreezy.

LIL KEED - "TRAPPED ON CLEVELAND 3 DELUXE"

Sorti en août, "Trapped On Cleveland 3" est massivement augmenté pour cette édition Deluxe. Lil Keed a en effet ajouté pas moins de 18 nouveaux titres ! Le protégé de Young Thug fait vraiment fort !

COMMON - "A BEAUTY REVOLUTION (PT. 1)

Common espère que son projet "soulèvera, guérira et inspirera les auditeurs confrontés à des injustices raciales ainsi qu'à d'autres injustices sociales". L'opus a été créé avec l'aide de ses collègues membres d'August Greene, Robert Glasper et Karriem Riggins.

MADEINTYO - "NEVER FORGOTTEN"

Deux après l'album de ses débuts, "Sincerely, Tokyo", le rappeur d'Atlanta revient avec avec nouvel opus sur lequel on trouve aussi Chance The Rapper, Cam’ron, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa, Smino, J Balvin

$NOT - "BEAUTIFUL HAVOC"

C'est déjà le deuxième projet de 2020 pour le rappeur floridien après sa mixtape "Tragedy". Pour cette fois, il s'entoure de Denzel Curry, Flo Milli and iann dior.

WIZKID - "MADE IN LAGOS"

Fatalement, vu les événements récents au Nigéria et l'ampleur du mouvement #endSARS, Wizkid dédicace son disque à son pays. Sur cet album de 14 titres, on retrouve Burna Boy, Damian Marley, H.E.R, Ella Mai, Terri et Skepta.

GREEN MONTANA - "ALASKA"

Le rappeur belge du 92I livre son premier album et laisse percevoir une bonne partie de son univers puisqu'il n'a qu'un seul featuring, Booba. Le reste du temps, il est solo et enchaîne les performances.

DADJU - "POISON OU ANTIDOTE : MIEL BOOK"

Dadju a ajouté 11 nouveaux titres à son album "Poison ou antidote". On y retrouve notamment des feats avec Jaekers, Fally Ipupa, Tiakola et Ocevne.

JAROD - "AVANT LA GUERRE"

Jarod envoie un ovni largement inspiré par la série "Peaky Blinders". Le projet contient 13 titres et des featurings avec Dehmo et ALP.

NINHO - "M.I.L.S. 3 REEDITION"

Toujours très actif, Ninho a ajouté six nouveaux titres à son projet événement "M.I.L.S. 3". C'est la première fois que le N.I. opte pour ce type de format. Il s'agit certainement de faire patienter le public en attendant quelque chose de plus conséquent.

COMPILATION - "ART DE RUE"

La compilation "Art de rue" regroupe des inédits de Kaaris, Kalash Criminel, Sofiane, Da Uzi, Ninho, Sadek, Heuss l'Enfoiré et bien d'autres et témoigne de la vitalité de la scène français en envoyant soit des gros sons pour casser des nuques ou des titres pour s'ambiancer.

4 KEUS - "VIE D'ARTISTE REEDITION"

Le groupe ajoute dix nouveaux titres aux quinze que contenait déjà leur premier album. On y trouve notamment des feats avec Landy, Dadju, Hornett La Frappe et Alonzo.