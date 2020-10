NTM : "La DER" bientôt disponible en CD/ DVD

NTM va sortir le live de "La DER" en coffret CD + DVD

Le groupe de légende Suprême NTM a marqué l'histoire du rap français et compte bien rester dans les esprits. Le live des derniers concerts de la tournée mythique "La DER" sera disponible en CD/ DVD le 20 novembre.

SUPREME NTM // CD + DVD live "La Der" le 20 Novembre ???? pic.twitter.com/yTLHqdzssg — Emilie Mazoyer (@EmilieRadioFr) October 21, 2020

Après avoir annoncé la fin du groupe à plusieurs reprises, JoeyStarr et Kool Shen ont finalement dit au revoir à leurs fans avec un dernier concert en 2019. C'est à l'AccorHotels Arena de Paris que "La DER" s'est clôturée avec un live de folie, retransmis en direct.

Dans les années 90, le duo s'est imposé dans le paysage du rap français avec "Le monde de demain", à travers des textes engagés et énervés. Le 23 octobre, le premier disque du groupe fêtait d'ailleurs ses 30 ans ! S'ensuit alors des titres incontournables comme " Laisse pas trainer ton fils", "Ma Benz" ou "Police" sans oublier les clashs mémorables.

Malgré la fin de NTM, JoeyStarr et Kool Shen ne sont pas pour autant à la retraite. Tournés désormais vers le monde du cinéma, les deux artistes sont aujourd'hui des acteurs confirmés. On a pu voir Kool Shen à l'affiche du thriller "Paradise Beach" et JoeyStarr dans "Polisse" "Les Seigneurs" ou plus récemment dans le film "Tout simplement Noir".

On peut dire que la sortie du CD/DVD tombe à pic. Cela nous fera patienter en attendant la sortie du biopic (réalisé par Audrey Estrougo) et de la série retraçant la vie du groupe légendaire.