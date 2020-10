Kendrick Lamar : pourquoi il prend du temps à sortir un album

Lors d'une récente interview avec le magazine i-D dans laquelle Kendrick Lamar discute avec son cousin Baby Keem, le natif de Compton est revenu sur les raisons pour lesquelles il lui faut si longtemps pour sortir un album. S'il ne divulgue pas grand-chose de son processus de création, il a quand même tenu à expliquer pourquoi il prenait autant de temps entre chaque projet.

Il a notamment révélé que "Section.80", son premier album n'a été un succès du jour au lendemain mais un travail de longue haleine et qu'il a avait passé plusieurs années à travailler dessus avant de le mettre en bacs.

"Je comprends, c'est ce qui va me prendre tant de temps à faire des albums (rires). Je passer toute l'année à penser à la façon dont je vais exécuter un nouveau son car je ne peux pas faire la même chose encore et encore. J'ai besoin de quelque chose qui m'excite."

Et si, aujourd'hui, la donne a changé parce que Kendrick est devenu une star, il prend toujours autant de temps malgré l'impatience du public car il s'efforce de ne jamais faire deux fois la même chose.

Dans cet entretien, il est aussi revenu sur "Good Kid, m.A.A.d City", son deuxième album sortit en 2012 et a expliqué pourquoi cet opus n'aurait jamais de suite.

"Je me souviens de mon deuxième projet, "Good Kid, m.A.A.d City", il est arrivé la bonne année et dans la bonne époque. J'étais dans un moment différent de ma vie et je savais déjà que je ne pouvais pas faire "Good Kid, m.A.A.d City" part.2. Si jamais je l'avais fait, j'étais tout de suite ringard et ça aurait enlevé quelque chose au premier. J'ai besoin de ça vivre dans son propre monde. Puis boum, je fais "To Pimp A Buttefly". Certaines personnes l'aiment à mort, d'autres le détestent."