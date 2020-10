13 Organisé à Paris ? Aketo y pense

Mais à l'heure où "93 Empire" de Fianso a réussi à réunir une très grande partie des rappeurs de Saine-Saint-Denis et alors qu'on parle d' une compilation du même type dans le 9.1 , la tentative d'Aketo paraît sans doute difficile. Jul a réussit à connecter des rappeurs de différents styles et de différentes générations, mais tout a été fait en secret et on ne sait quasiment rien de comment s'est passé l'enregistrement de ce projet ni la façon dont la Machine les a convaincu. Ce serait intéressant de savoir notamment combien de temps celui lui a pris et voir si la même chose serait réalisable en région parisienne. En tout cas, on aimerait écouter un tel projet...