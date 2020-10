6ix9ine clashé par Morgan Freeman et 21 Savage ?

Certains passages mystérieux du nouveau projet de 21 Savage semblent être adressés à 6ix9ine...

Passer du plus gros clasheur du moment à l'homme dont on se moque le plus sur les réseaux sociaux, en l'espace de quelques semaines ,c'est désormais chose faite pour 6ix9ine. Il faut dire qu'il l'a bien cherché en voulant rabaisser tous ses opposants, insultant ceux qui l'ont traité de balance. Mais voilà, après avoir été hospitalisé pour une overdose de pilules amincissantes, le rappeur arc-en-ciel s'est apparemment fait clasher par un vieil homme de 83 ans. Pas n'importe lequel : il s'agit de Morgan Freeman.

Quel est le rapport entre Morgan Freeman et le Rap US ? L'incroyable acteur s'est fait embauché par 21 Savage et Metro Boomin pour leur projet commun, "Savage Mode 2", sorti le 2 octobre. C'est lui qui fait la voix du spectaculaire trailer commercial publié pour faire la promo de l'album. Mais il a aussi été recruté pour le morceau "Snitches & Rats (Interlude)", un monologue de Morgan Freeman dans lequel il explique la différence entre une "snitch" (balance) et un "rat". Avec à la fin, cette punchline dont lui seul a le secret : "La différence c'est qu'au moins la balance est humaine, alors que le rat, lui, c'est juste un putain de rat. Point".

On se rappelle alors des nombreuses insultes qui ont été échangées entre le rappeur 21 Savage et 6ix9ine. On ne peut s'empêcher de penser que cette phrase est directement pour Tekashi, et visiblement aux USA, les internautes ont compris la même chose que nous. Sale temps pour 6ix9ine, l'ex-membre de gang aujourd'hui humilié par un grand-père de 83 ans... Qu'on se le dise, Morgan Freeman a encore de belles années de punchlines devant lui !