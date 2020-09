Wejdene se confie au Parisien : "il y a des choses à apprendre sur moi"

Wejdene, le phénomène, va sortir son album, "16" le 25 septembre prochain. La question portant sur son âge ayant été enfin réglée, la jeune chanteuse est passé devant la caméra du Parisien pour revenir sur la folie qui l'entoure actuellement et donner quelques indices sur son prochain projet.

SON SUCCES

"Je ne m'y attendais vraiment pas. 'Anissa', c'était un morceau délire en fait, on ne pensait même pas le sortir. Puis, après j'ai dit 'allez, on le balance' et voilà. C'est bien beau d'avoir du buzz, c'est bien beau d'être la fille du moment, mais à un moment, je ne serais plus la fille du moment, donc du coup, j'ai tout fait pour garder mon buzz. J'ai bien fait mes promos, j'ai essayé d'être là sur les réseaux, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai attendu la date de sortie de 'Coco' et ça a fonctionné."