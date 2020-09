Jul : la parodie de "Bande Organisée" cartonne !

"Bande Désorganisée" enflamme les réseaux sociaux !

Une parodie commence à faire parler d’elle en ce moment. On la doit au FC Thouroude. Le groupe a repris le titre à succès de Jul et sa team, et l’a appelé "Bande Désorganisée".



Vous connaissez tous "Bande Organisée", le titre dont la réputation n’est plus à refaire. Jul, SCH, Naps, Soso Maness et le reste de la team ont mis tout le monde d’accord. Mais aujourd’hui vous allez connaitre la version 100% second degré ! Elle s’appelle "Bande Désorganisée" et c’est à mourir de rire. Le FC Thouroude a tout bonnement décidé de parodier la petite merveille de Jul.

Nul doute que "Bande Désorganisée" va exploser les compteurs dans le sud, notamment à Marseille. Pas certain que dans la capitale il soit reçu les bras grands ouverts. Les paroles ne sont pas vraiment en adéquation avec les Parisiens…

En tout cas, le son est incroyable. On rigole du début à la fin. Et puis, un petit peu d'autodérision ça ne fait pas de mal ! Et soyons sincères, il en faut du courage pour reprendre un titre aussi fort. Il faut savoir que "Bande Organisée" a obtenu un disque de platine après 25 jours d’exploitation seulement. Une performance inédite dans le rap game en France dans un délai aussi court.

Par ailleurs, Jul nous donne de nouveau rendez-vous le 9 octobre prochain date de sortie de la compilation 100% Marseille, "13 Organisé" dont il est à l’origine. Ce nouveau projet va réunir 50 noms. Les meilleurs talents de Marseille.

On a hâte de voir ce que ça va donner.