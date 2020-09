Damso : "QALF" est bien pour vendredi 18 septembre !

Plusieurs sources le confirment.

Les indices étaient de plus en plus clairs mais si on en croit nos confrères du Mouv' et de Skyrock, "QALF" de Damso va bien sortir ce vendredi 18 septembre. Fif de Booska-P l'a affirmé dans l'émission "Mouv Rap Club" tandis que Fred de Sky a teasé une interview exclusive avec le rappeur belge pour parler de son projet dimanche soir à 20h dans un "Planète Rap "spécial "QALF tandis que l'album sera écouté sur les ondes de la radio dès vendredi matin.

"Je suis sûr et certain que l'album de Damso sortira ce vendredi 18 septembre."

En une phrase, Fif Tobossi a confirmé ce que l'on pressentait même si lui aussi a admis avoir été "à la pêche aux infos" comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Fred de Skyrock a tweeté dans la foulée pour annoncer que "QALF" serait diffusé vendredi 18 septembre dans la journée sur l'antenne de Skyrock et qu'il ferait une interview avec le rappeur belge le dimanche soir à 20h pour un "Planète Rap" spécial qui a déjà été enregistré en amont comme le montre la photo sur le tweet.

Réjouissez-vous donc, "QALF" ne sera pas un serpent de mer et on pourra l'écouter dès minuit dans la nuit de jeudi à vendredi.

Alors, heureux ?