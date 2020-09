"13 Organisé" : la tracklist de l'album dévoilée avec un casting dingue

La team de "13 Organisé" a lâché la liste des sons qui composent l'opus et les collabs sont canons.

L'équipe "13 Organisé" a livré le casting de sa compilation. Et celui-ci est juste DINGUE ! Jul, SCH, Soprano, Akhenaton, Alonzo… Que des noms prestigieux réunis sur ce projet qui sortira le 9 octobre prochain.



Les membres de la team ’’13 Organisé" ont tout explosé ces dernières semaines. Menée par Jul, l'équipe marseillaise a réalisé le troisième meilleur démarrage de l'histoire du streaming en France avec le single “Bande Organisée”. Sur YouTube, le titre a cumulé plus de 44 millions de vues en seulement trois semaines. Il faisait même partie des plus grosses recherches sur le site Genius devant le dernier son de Travis Scott. Rien que ça !

Jul, SCH, Kofs, Soso Maness et j’en passe, viennent de livrer des infos sur leur nouveau projet. 13 titres au total avec des invités de renom. Rencard le 9 octobre ! Plus de cinquante artistes ont répondu à l’appel des rappeurs marseillais. Comment le sait-on ? La tracklist officiel et le casting ont officiellement été dévoilés.

Voici la Tracklist de 13'Organisé

l'album sera dispo le 9 octobre pic.twitter.com/VHkCljWa3p — JuL (@YACINELELYON) September 7, 2020

Chaque morceau rassemble différents artistes. Un mélange de flow, de style, de musicalité. Un vrai kiff. Celui qui a balancé son showcase sur Youtube a voulu réunir tous les meilleurs rappeurs qui représentent au mieux sa ville : Marseille. On a du casting "old school" avec la Fonky Family, Psy4 de la Rime, Keny Arkana, IAM. Ces derniers sont mélangés à des têtes d’affiches actuelles comme SCH, Alonzo ou encore Naps. Sans oublier la découverte de jeunes talents qui percent depuis quelque temps : Moubarak, Zbig, Veazy...

On a hâte d'entendre le prochain dans son ensemble, ça s'annonce complètement fou et "13 Organisé" devrait péter les scores. Ce sera en tout cas une compilation qui comptera dans l'historie du rap français.