Drake va-t-il sortir un album avant lundi ?

Les rumeurs sur la sortie de "Certified Lover Boy" s'intensifient.

La rumeur se fait de plus en plus persistante dans les médias américains. Drake pourrait balancer son nouveau projet, "Certified Lover Boy" avant lundi. C'est en tout une des théories qui circulent sur les réseaux sociaux et la raison est simple : il s'agit des derniers jours pour les projets puissent intégrer la sélection des Grammy.

Comme toujours, c'est sur Twitter qu'est né cette idée. Beaucoup de fans de l'artiste canadien pensent que Drake est sur le point de sortir "Certified Lover Boy" car la sélection pour les Grammy Awards s'arrête le lundi 31 août. Ce ne sont que des spéculations mais beaucoup de fans ont adhéré à cette théorie même s'il n'y a vraiment aucun signe tangible concernant cette possibilité.