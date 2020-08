Damian Lillard fête les playoffs avec un EP

Sous son nom de rappeur, Dame D.O.L.L.A

A peine qualifié pour les playoffs NBA avec son équipe de Portland, Damian Lillard, MVP du tournoi qui s'est déroulé la bulle d'Orlando afin de terminer la saison dans les meilleures conditions a sorti un EP de rap sous son nom d'artiste, Dame D.O.L.L.A au titre tout trouvé : "Live From The Bubble". A croire que pour éviter de s'ennuyer entre les matches, la superstar des Trailblazers a emmené avec lui tout son matériel pour enregistrer de la musique et faire de nouveaux sons.