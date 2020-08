Maes : le meilleur rappeur de Sevran ?

Cela a beau être l'été, Maes ne semble pas décidé de prendre du repos. Il y a quelques jours, il faisait des photos avec des policiers durant une garde à vue de "luxe". Aujourd'hui, même s'il est en vacances, il revient sur le devant de la scène en s'autopraclamant meilleur rappeur de Sevran.

Tout commence par un tweet d'un internaute qui explique que "depuis quelques années, Maes est le meilleur rappeur de Sevran" en réponse au challenge "Sco Pa Tu Manaa", ce qui se traduit par "la vérité que les gens ont peur d'accepter". Au début, le protégé de Booba n'a répondu qu'avec des émojis qui lèvent les bras en mode, je ne sais pas, c'est vous qui le dites.

@CCrypto97 même si tu as tord au moins tu l’as satisfais ???????? pic.twitter.com/wyyYbSlsn2

Ensuite, il s'est filmé dans un miroir en disant "mais qui voilà, c'est le meilleur rappeur de Sevran !"

Ensuite, il a multiplié les clichés et les vidéos sur le même thème. On ne sait pas s'il prend ça sérieusement ou à la rigolade mais a priori, ça lui a fait son après-midi. D'autant plus que plusieurs de ses comptes fans s'en sont donnés à coeur joie, trop heureux de voir de visu la confirmation ce que qu'ils avancent depuis des années...

Selon si c'est du premier ou du second degré, Maes devrait pourtant se méfier de la réaction de ses camarades sevranais. Rappelons que le projet de compilation avec Da Uzi, lui, Kalash Criminel et 13 Block mais sans Kaaris avait mis le feu dans le monde du rap de Sevran. Espérons que cette affirmation ne fasse pas de même...