Booba : bientôt l'album ?

Difficile de savoir ce qu'il se passe vraiment avec Booba. Troll professionnel sur les réseaux sociaux à l'instar de 50 Cent, il aime s'en prendre à ses camarades rappeurs mais ne dédaigne pas faire également tourner ses fans en bourrique. C'est encore une fois le cas avec la dernière photo qu'il a posté sur Instagram sur laquelle on le voit en studio mais la légende sème le doute sur sa présence en ce lieu, reprenant aussi les titres de beaucoup de médias qui, comme nous, commentent régulièrement ses faits et gestes.

“C’est bientôt l’heure” Booba a.k.a le Duc de Boulogne post ici une photo en studio chaussé d’une sombre paire de baskets. Annonce-t-il l’arrivée d’un projet? Musique? Textile? Cinéma? Une rumeur dit que cela pourrait être son dernier album? ???? Sacré B2O ce qui est sûr c’est qu’avec lui on peut s’attendre à tout. On espère en savoir plus prochainement. La piraterie n’est jamais finie. #92i ????‍☠️"