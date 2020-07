Kanye West annonce le morceau "Donda" en hommage à sa mère

Kanye West et "Donda", son morceau en hommage à sa mère publié sur Twitter.

Kanye West a dévoilé l'extrait de son nouveau morceau, intitulé "Donda" en hommage à sa mère Donda West décédée en 2007 des suites de complications postopératoires. Le rappeur de Chicago publie une vidéo et écrit sur son compte Twitter : "En mémoire à mon incroyable mère pour son anniversaire. Ma mère récitant les paroles de KRS1. Cette chanson s'appelle DONDA".





Dans cette vidéo, on peut entendre Donda West qui récite les paroles de la chanson "Sound of da Police" du rappeur KRS-One, puis Kanye commence à chanter. D'ailleurs, dans ses lyrics, il avoue "faire ça pour eux", en référénce à sa mère et sa grand-mère, et ajoute vouloir mettre fin au racisme. Celui qui se présente aux élections présidentielles américaines semble plus que jamais déterminé à faire du racisme un de ses combats.



La mort de sa mère l'a énormément affecté et on lie souvent le début de sa bipolarité avec cette disparition. Kanye West n'a cessé de montrer l'amour qu'il porte à sa mère tout au long de sa carrière. En effet, on note le célèbre morceau "Hey Mama" dans l'album "Late Registration" qui lui est dédié, ou bien le touchant "Only One" en collaboration avec Paul McCartney. Dans ce titre, Kanye West parle à la place de sa mère et demande à Yeezy de parler d'elle à North West.

En novembre 2007, seulement une semaine après la mort de sa mère Donda, Kanye était en concert au Zenith de Paris et alors qu'il était en plein deuil, il avait chanté la sublime ballade "Hey Mama".