6ix9ine : "Trollz" fait une chute historique au classement des ventes !

L'une des pires de l'histoire du Billboard !

6ix9ine s'est enflammé de folie quand son featuring avec Nicki Minaj est devenu numéro un au Billboard Hot 100. Il doit déchanter aujourd'hui puisque "Trollz" a fait une chute historique au classement passant de la première place à la 34e, dans l'un des pires déclins de l'histoire de ce top...

Il faut croire que 6ix9ine malgré ses déclarations tapageuses a du mal à intéresser le public sur le long terme. Le succès de "Trollz" s'est donc avéré éphémère puisque le titre n'est resté qu'une semaine en tête du classement. Pour sa deuxième semaine d'exploitation, il est tombé à la 34e place dans l'une des plus violentes chutes jamais vues au Billboard Hot 100, seulement dépassé par “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey. Deux décennies après sa sortie originelle, le titre de la diva était redevenu numéro un dans le classement du 4 janvier 2020 avant d'en sortir la semaine suivante. Mais la fin des fêtes de fin d'année pouvait expliquer ce déclassement. Nicki Minaj et 6ix9ine n'ont pas les mêmes circonstances atténuantes. Ils devancent désormais The Weeknd qui était passé de la première place à la 17e avec son titre "The Heartless" en décembre 2019.

"Trollz" a connu une baisse spectaculaire de son nombre de streams (-62%) et de ventes (-92%) au cours de sa deuxième semaine d'exploitation. Paradoxalement, les rotations radio ont augmenté de 97%. On se doute que ça ne va pas plaire à Tekasi mais il pourra quand même se dire qu'il a été numéro du Billboard ce qui n'est pas donné à tout le monde comme il l'a rappelé lui-même, dans l'euphorie de sa victoire !

Peut-être que ses ennemis vont savoir s'en rappeler...