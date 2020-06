Eazy-E : sa fille s'en prend à ceux qui gèrent sa musique

Elle veut participer à la légende de son père.

Le dernier titre de Megan Thee Stallion est sorti durant la nuit. Il s'appelle "Girls In The Hood" et sample le classique d'Eazy-E et N.W.A, "Boyz-N-The-Hood". Un hommage évidemment, mais il semble que la fille du rappeur de Compton, Henree Wright, ne l'ait pas pris de la même façon et elle s'est lancé dans un beef avec les ayant-droits de la musique de son père.

Henree Wright, une des filles d'Eazy-E, est furieuse après avoir appris que Megan Thee Stallion ait été autorisée à sampler le single emblématique d'Eazy-E "Boyz-N-Tha-Hood" pour sa nouvelle chanson "Girls In The Hood". Elle est bouleversée car elle et ses frères et soeurs n'ont jamais obtenu l'autorisation d'utiliser la musique de leur propre père.

"Cela ne me gêne pas que de super artistes fassent des morceaux à partir de la musique de mon père et lui rendent hommage. Je suis 100% d'accord avec ça. Ce qui me dérange vraiment, ce sont les gens derrière leur bureau qui ont donné leur accord pour cela soit possible. Parce que nous, ses enfants, nous essayons depuis des années sans qu'on nous en donne le droit. Vous savez le nombre de fois où les gens me demandent de faire ceci ou cela avec la musique de mon père et je dois refuser parce que je n'en ai pas le droit ? J'ai des frères et sœurs qui veulent faire tellement de choses pour l'image de mon père, mais nous ne pouvons pas - à moins que nous n'acceptions de signer des papiers dans lesquels on se désiste de tout. C'est de la folie ! Que quelqu'un me dise comment arrêter ça ! Parce que nous voulons l'héritage de notre papa."

Dans la légende de son post, elle ajoute qu'elle est "fatiguée" et qu'elle "veut être impliquée quand il s'agit de son papa".



Mais il n'y a clairement pas de rancune envers Megan puisqu'elle a partagé la pochette du single sur son compte Instagram.