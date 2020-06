Drake : il travaille sur son lit d'hôpital !

Il a transformé sa chambre en studio.

Drake est un bourreau de travail et ce n'est pas parce qu'il vient de subir une intervention chirurgicale que cela va l'empêcher d'avancer. Au contraire, il profite d'être cloué au lit pour avancer sur ses nouveaux projets !

Posté depuis un lit où il semble se reposer, Drake filme la scène qui se déroule dans sa chambre. Un beatmaker, un ingénieur du son sont en plein travail autour de lui. Dans la légende, il s'explique : "Chirurgie boyz. Nous travaillons par tous les moyens." Il confirme d'une part qu'il a semble-t-il été opéré mais qu'il ne veut surtout pas perdre de temps et qu'il profite de cet arrêt forcé pour bosser sur de la nouvelle musique même s'il ne laisse rien filtrer. Du coup, sa chambre a été transformée en véritable studio d'enregistrement et tout le monde s'est mis au boulot !

Il faut dire que Drake a une revanche à prendre. Alors qu'il a sorti un projet en mai dernier, "Dark Lane Demo Tapes", qui regroupait à la fois des inédits mais aussi plein de singles qu'il avait balancés ici et là, il a eu la surprise, pour la première fois de sa carrière ou presque, que ce projet ne devienne pas numéro un au Billboard 200 mais seulement deuxième ! Sans doute vexé, le Canadien s'est donc remis au travail et s'est dit que ce n'était pas une petite opération qui allait le freiner. Alors, il a transformé sa chambre, qu'il a heureusement très grande en mini studio d'enregistrement. Quoi qu'il en soit, même si on n'entend aucune piste inédite, cela a suffit pour mettre les fans en émoi : Drake travaille sur de la nouvelle musique, il n'en fallait pas plus pour affoler les réseaux sociaux.