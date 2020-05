Hamza : son EP surprise "140 BPM"

Autre surprise : c'est de la drill.

Hamza ne fait rien comme tout le monde. Alors qu'hier, on apprenait qu'il sortirait un projet pour la fin de la semaine, le jeune rappeur n'a pas attendu et à peine 24h après son annonce, "140 BPM" est déjà disponible !

L'artiste belge nous prend par surprise déjà par la date, il n'a pas attendu vendredi pour sortir son projet comme c'est plus ou moins "la norme". Lui, il a décidé de franchir le pas ce mercredi 27 mai en pleine journée. Autant dire que les codes ont explosé en vol. Mais c'est sans doute le but car musicalement aussi Hamza ne reste pas "dans la norme". Les trois morceaux qu'ils proposent sont dans le plus pur style drill et dévoilent les rues de Bruxelles, la nuit, lorsque les lumières sont éteintes. Sombres, solitaires, les ruelles de BX laissent alors échapper une autre image que durant la journée, plus dure, plus agressive. Et c'est exactement ça que Hamza essaie de retranscrire.

Sur le premier morceau, "Netflix" qu'il a entièrement écrit et composé, Hamza met en place une atmosphère planante et glaçante qui reprend l'ambiance décrite un peu plus haut.

Dans le deuxième titre, on retrouve son flow sautillant et sa plume affûtée mais l'univers reste sombre et la prod minimaliste mais d'une certaine lourdeur aide à bien mettre en valeur le rap d'Hamza.

Enfin, dans le troisième et dernier morceau, "Nobu", il s'allie à Lucozi et enchaîne les punchlines sur une prod aux BPM légèrement plus élevés.

Et pour écouter "140 BPM" de Hamza, c'est ici !