Cardi B : les raisons du retard de son album

Comme Rihanna, le prochain album de Cardi B ressemble à un serpent de mer. Le successeur d'"Invasion Of Privacy" se fait attendre et les fans commencent à s'impatienter. Alors forcément, on pose sans cesse la question à Cardi qui prend de moins en moins de gants pour répondre...

On sait que le disque est en route et qu'il arrive. Cardi B l'a dit et répété mais ce que les fans veulent savoir c'est quand ? Surtout qu'elle n'a pas proposé beaucoup de morceaux depuis son premier opus. Depuis la fin de l'année 2018, la rappeuse du Bronx n'a sorti que trois singles : "Money", "Please Me" et "Press" et quelques featurings. Fin 2019, elle a dit aussi que son projet s'appellerait "Tiger Woods". Et puis c'est tout. Et encore, on peut supposer que le titre annoncé est plus une blague que le vrai nom de l'opus.

Alors forcément, les fans essaient de se renseigner, d'en savoir plus et voici ce que Bardi répond quand on lui pose la question de savoir où est son deuxième album.