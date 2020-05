6ix9ine : un nouveau titre cette semaine

Il est prêt à casser Internet de nouveau.

Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, 6ix9ine est l'événement hip-hop de ce printemps 2020. Son retour musical avec le titre "Gooba" a fait exploser tous les compteurs et, évidemment, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mais alors qu'il vient tout juste d'attaquer Snoop Dogg sur un prétendu adultère, il explique aussi qu'il va lâcher un peu les réseaux sociaux pour se consacrer à la musique et annonce la sortie d'un nouveau titre cette semaine. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, Tekashi connaît le dicton et compte bien l'appliquer à la lettre.

Les yeux du monde entier que l'on aime ou pas le rappeur ou même le rap sont braqués sur 6ix9ine. Il le sait et il compte bien en tirer profit. Dimanche 17 mai, il a annoncé qu'il allait faire une pause sur les réseaux sociaux pour se consacrer à la musique et à un nouveau titre qu'il compte balancer vendredi soir selon une méthode qui a fait ses preuves pour "Gooba".

Sa propre publication a disparu mais heureusement, DJ Akademiks, sans doute un de ses fans numéro un, en avait fait une capture.

Dans son post, 6ix9ine ne boudait pas son plaisir : "J'ai prouvé que j'étais le roi d'Instagram. Et je suis redevenu le roi de New York. Je l'ai prouvé avec des chiffres. Internet était mort sans moi." Evidemment, il ne fait pas preuve de modestie mais il faut bien avouer que les chiffres qui entourent son retour sont réellement impressionnants à tel point qu'il a battu tous les records. On peut d'ailleurs s'attendre à une seconde vague vendredi 22 mai...

Ultime preuve, une photo sur laquelle il se lèche le pied a obtenu plus de 3,5 millions de likes. Il en voulait 500 000 pour sortir un autre titre. Alors soit les fans de 6ix9ine sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pensait, soit 6ix9ine est vraiment au centre des attentions.